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Гендериков Степан Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1832

Дата смерти

06.12.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1859

Сын: Гендериков Александр Степанович

Мать ребёнка: Гендрикова Ольга Игнатьевна

Рождение ребёнка
1901

Сын: Гендериков Владимир Степанович

Мать ребёнка: Гендрикова Ольга Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гендрикова Ольга Игнатьевна

Смерть
06.12.1901
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