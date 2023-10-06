Гендериков Степан Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1832
Дата смерти06.12.1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
30.08.1859
Сын: Гендериков Александр Степанович
Мать ребёнка: Гендрикова Ольга Игнатьевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Гендериков Владимир Степанович
Мать ребёнка: Гендрикова Ольга Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.12.1901