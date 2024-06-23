Горскова Евдокия Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Горскова Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Горскова) Василиса

Отец ребёнка: Горсков Потап

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горсков Семён

Отец ребёнка: Горсков Потап

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горсков Потап

Рождение ребёнка
1889

Сын: Горсков Андриан

Отец ребёнка: Горсков Потап

Рождение ребёнка
1894

Сын: Горсков Андрей Потапович

Отец ребёнка: Горсков Потап

Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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