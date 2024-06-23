Горскова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Горскова) Василиса
Отец ребёнка: Горсков Потап
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горсков Семён
Отец ребёнка: Горсков Потап
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Горсков Потап
Рождение ребёнка
1889
Сын: Горсков Андриан
Отец ребёнка: Горсков Потап
Рождение ребёнка
1894
Отец ребёнка: Горсков Потап
Петровское, Ишимбайский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно