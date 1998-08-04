Артюхин Юрий Петрович
Место рождения
Дата рождения22.06.1930
Дата смерти04.08.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930
Место жительства
С 1948 по 1950
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
С 1951 по 1952
Забайкальский ВО
Место жительства
С 1952
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.08.1998
Место жительства
По 1998