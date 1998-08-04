Артюхин Юрий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артюхин Юрий Петрович

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Место рождения

Першутино, Клин, Московская область

Дата рождения

22.06.1930

Дата смерти

04.08.1998

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Першутино, Клин, Московская область
Место жительства
С 1930
Першутино, Клин, Московская область
Место жительства
С 1948 по 1950
Серпухов, Серпухов, Московская область
Место жительства
С 1951 по 1952
Забайкальский ВО
Место жительства
С 1952
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.08.1998
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
Место жительства
По 1998
Звездный городок, Звездный городок, Московская область
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