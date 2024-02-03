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Афросинья Абрмова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дмитрий Вуколович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Лукиан Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович

Рождение ребёнка
1842

Сын: Яков Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович

Смерть
Неизвестно

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