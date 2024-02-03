Афросинья Абрмова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дмитрий Вуколович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Иван Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович
Рождение ребёнка
1838
Сын: Лукиан Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Яков Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Вуколович
Смерть
Неизвестно