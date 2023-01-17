Костромина (Бушуева) Мария Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костромина (Бушуева) Мария Елисеевна

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Место рождения

Шаля, Шалинский, Свердловская область

Дата рождения

05.06.1914

Дата смерти

16.07.1978

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1914

Отец: Бушуев Елисей Елисеевич

Мать: Бушуева Антонина Дмитриевна

Шаля, Шалинский, Свердловская область
запись акта о рождении № 15В от 19.07.1931г., составил Шалинский сельский Совет Свердловского округа Страроуткинского района. Возможна другая дата рождения - 21.06.1914г.
Рождение ребёнка
10.09.1937

Дочь: Костромина Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 2672 от 19.09.1937г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Рождение ребёнка
08.09.1938

Дочь: Гражданкина Галина Григорьевна

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 2540 от 21.09.1938г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Рождение ребёнка
16.12.1939

Сын: Костромин Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись о рождении № 17 от 04.01.1940г., составлена бюро ЗАГС 2-го района г.Свердловска
Рождение ребёнка
17.09.1943

Сын: Костромин Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1946

Сын: Костромин Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 270 от 21.03.1946г., составлена Кагановичским районным бюро ЗАГС г.Свердловска Свердловской области.
Бракосочетание
19.03.1946

Муж: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
запись акта о браке № 216 от 19.03.1946г., составил Кагановичское районное бюро ЗАГС города Свердловска Свердловской области
Рождение ребёнка
02.03.1949

Дочь: Костромина Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.03.1951

Сын: Костромин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 501 от 09.04.1951г., составлена бюро ЗАГС Кагановичского района г.Свердловска Свердловской области
Рождение ребёнка
28.04.1953

Сын: Костромин Юрий Григорьевич

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта о рождении № 589 от 07.05.1953г., составлена бюро ЗАГС Кагановичского района г.Свердловска Свердловской области
Рождение ребёнка
02.04.1956

Сын: Костромин Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.06.1958

Дочь: Насретдинова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
16.07.1978
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Запись акта № 4399 от 17.07.1978г., составлена Отдел ЗАГС исполнительного комитета Свердловского городского Совета депутатов трудящихся Свердловской области. Захоронена - г.Екатеринбург, кладбище Запа... Показать все
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