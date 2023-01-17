Костромина (Бушуева) Мария Елисеевна
Место рождения
Дата рождения05.06.1914
Дата смерти16.07.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Костромина Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Дочь: Гражданкина Галина Григорьевна
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Сын: Костромин Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Сын: Костромин Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Сын: Костромин Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Дочь: Костромина Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Сын: Костромин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Сын: Костромин Юрий Григорьевич
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Сын: Костромин Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович
Дочь: Насретдинова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Костромин Григорий Константинович