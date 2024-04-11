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Раев Николай Иванович

Место рождения

Залесье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.01.1921

Дата смерти

16.09.1991

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1921

Отец: Раев (Максимов) Иван Дмитриев

Мать: Александра Иванова

Залесье, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раева (Ерофеева) Ираида (Раиса) Михайловна

Рождение ребёнка
05.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Раева (Ерофеева) Ираида (Раиса) Михайловна

Смерть
16.09.1991

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