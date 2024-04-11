Раев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения20.01.1921
Дата смерти16.09.1991
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1921
Отец: Раев (Максимов) Иван Дмитриев
Мать: Александра Иванова
Рождение ребёнка
03.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раева (Ерофеева) Ираида (Раиса) Михайловна
Рождение ребёнка
05.04.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Раева (Ерофеева) Ираида (Раиса) Михайловна
Смерть
16.09.1991