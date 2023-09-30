Никита Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти10.03.1852 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Михайла Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Иванова
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Сергей Никитин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Иван Никитин
Мать ребёнка: не указана
Смерть
10.03.1852 ст.