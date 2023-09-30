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Никита Михайлов

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

10.03.1852 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1779 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1815 г.р.

Дети

Около 1836 г.р.
Около 1840 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Михайла Иванов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Иванова

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Сергей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Иван Никитин

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
10.03.1852 ст.
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

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