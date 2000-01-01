Бабалян Нюра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабалян Нюра Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Бабалян Ахсапет Саркисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабалян Сусанна Сергеевна

Отец ребёнка: Мелкумян Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабалян Вячеслав Сергеевич

Отец ребёнка: Мелкумян Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабалян Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Мелкумян Сергей

Развод
Неизвестно

Муж: Мелкумян Сергей

Смерть
Неизвестно
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