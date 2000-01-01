Бабалян Нюра Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
МужНе указан
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабалян Сусанна Сергеевна
Отец ребёнка: Мелкумян Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабалян Вячеслав Сергеевич
Отец ребёнка: Мелкумян Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабалян Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Мелкумян Сергей
Развод
Неизвестно
Муж: Мелкумян Сергей
Смерть
Неизвестно