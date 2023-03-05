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Михаил Михайлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.05.1791 ст.

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1791 ст.

Отец: Михаил Яковлев

Мать: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
04.04.1813 ст.

Дочь: Мария Михайлоа

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Петр Михайлов

Мать ребёнка: Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Михайлова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
1853
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