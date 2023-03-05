Михаил Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.05.1791 ст.
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1791 ст.
Отец: Михаил Яковлев
Мать: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1813 ст.
Дочь: Мария Михайлоа
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Залужье, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818
Сын: Петр Михайлов
Мать ребёнка: Дарья Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Михайлова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Залужье, Топалковская волость, Весьегонский уезд
Смерть
1853