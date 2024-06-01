Болданкова Васса Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болданкова Васса Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1808 г.р.
1793 г.р.

Дети

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1839 г.р.
1841 г.р.
1843 г.р.

Добавил:

НД
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Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Болданков Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1834

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
17.11.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
17.11.1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Болданкова Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.08.1841

Дочь: Болданкова Васса Ивановна

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.03.1843

Дочь: Болданкова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
14.07.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
13.10.1847

Муж: Бебишев Антон Ермолаевич

Журавкино, Зубово-Полянский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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