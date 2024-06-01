Болданкова Васса Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1834
Рождение ребёнка
17.11.1838
Рождение ребёнка
17.11.1838
Рождение ребёнка
1839
Сын: Болданкова Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
12.08.1841
Дочь: Болданкова Васса Ивановна
Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
25.03.1843
Дочь: Болданкова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Болданков Иван Гаврилович
Рождение ребёнка
1844
Рождение ребёнка
14.07.1845
Бракосочетание
13.10.1847
Смерть
Неизвестно