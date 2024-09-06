Горохов Александр Сергеевич
Место рожденияд. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия
Дата рождения1949
Дата смерти02.11.1977
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Горохов Сергей Алексеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Смерть
02.11.1977
Причина смерти: убит, выпал из окна, следственное дело закрыто в связи с решением о том что было свиоубийство