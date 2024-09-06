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Горохов Александр Сергеевич

Место рождения

д. Верхнее Кривцово, Нижегородская область, Россия

Дата рождения

1949

Дата смерти

02.11.1977

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
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Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Горохов Сергей Алексеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Смерть
02.11.1977
Причина смерти: убит, выпал из окна, следственное дело закрыто в связи с решением о том что было свиоубийство

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