неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Марина Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Елизавета Игнатьева
Отец ребёнка: Игнатий Иванов
Смерть
Неизвестно