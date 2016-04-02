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Кисляков Николай Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.05.1954

Дата смерти

02.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1954

Отец: Кисляков Александр Михайлович

Мать: Кислякова Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
08.09.1977

Сын: Кисляков Леонид Николаевич

Мать ребёнка: Кислякова Вера Александровна

Рождение ребёнка
11.07.1986

Дочь: Кислякова Александра Николаевна

Мать ребёнка: Кислякова Вера Александровна

Бракосочетание
02.08.?

Жена: Кислякова Вера Александровна

Смерть
02.04.2016
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