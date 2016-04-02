Кисляков Николай Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.05.1954
Дата смерти02.04.2016
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1954
Рождение ребёнка
08.09.1977
Сын: Кисляков Леонид Николаевич
Мать ребёнка: Кислякова Вера Александровна
Рождение ребёнка
11.07.1986
Дочь: Кислякова Александра Николаевна
Мать ребёнка: Кислякова Вера Александровна
Бракосочетание
02.08.?
Смерть
02.04.2016