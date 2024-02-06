(Любимкина Любиткина) Пелагея Алексеевна
Место рожденияд. Борковка, Самарская область, Россия
Дата рождения23.04.1865
Дата смерти28.11.1898
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1865
д. Борковка, Самарская область, Россия
Бракосочетание
12.02.1886
Рождение ребёнка
28.09.1895
Сын: Брашкин Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Брашкин Занкин Михаил Иванович
Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.11.1898