(Любимкина Любиткина) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Любимкина Любиткина) Пелагея Алексеевна

Место рождения

д. Борковка, Самарская область, Россия

Дата рождения

23.04.1865

Дата смерти

28.11.1898

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1865

Отец: Любимкин Любиткин Алексей Федорович

Мать: Ульяна Евстафиева

д. Борковка, Самарская область, Россия
Бракосочетание
12.02.1886

Муж: Брашкин Занкин Михаил Иванович

Рождение ребёнка
28.09.1895

Сын: Брашкин Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Брашкин Занкин Михаил Иванович

Верхнее Санчелеево, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
28.11.1898
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