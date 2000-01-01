Тягун Сергей Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тягун Сергей Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1963

Дочь: Нефёдова Надежда Сергеевна

Мать ребёнка: Тягун Нина Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тягун Юрий Сергеевич

Мать ребёнка: Тягун Нина Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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