Данилов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Константин

Место рождения

Нижегородская обл., Пильненский р-н

Дата рождения

15.08.1924

Дата смерти

26.12.1989

Пол

Мужской

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924

Отец: Данилов Иван

Мать: Данилова (Горбунова) Дарья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилов Николай

Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилова Вера

Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Данилова Любовь

Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилова (Кабаева) Александра

Рождение ребёнка
03.09.1948

Дочь: Пипко (Данилова) Надежда

Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра

Смерть
26.12.1989

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