Данилов Константин
Место рожденияНижегородская обл., Пильненский р-н
Дата рождения15.08.1924
Дата смерти26.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1924
Отец: Данилов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилов Николай
Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилова Вера
Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Данилова Любовь
Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.09.1948
Дочь: Пипко (Данилова) Надежда
Мать ребёнка: Данилова (Кабаева) Александра
Смерть
26.12.1989