Скоркин Валерий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скоркин Валерий Иванович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.04.1945

Дата смерти

29.11.2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1945

Отец: не указан

Мать: Скоркина Мария Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
21.01.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алексеева Валентина Михайловна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
29.11.2004
Кролевец, Сумська область
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