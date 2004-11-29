Скоркин Валерий Иванович
Место рождения
Дата рождения14.04.1945
Дата смерти29.11.2004
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1945
Отец: не указан
Мать: Скоркина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алексеева Валентина Михайловна
Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Смерть
29.11.2004
Кролевец, Сумська область