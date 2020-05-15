Тирол Саира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тирол Саира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.20

Дата смерти

01.04.80

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

EK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.20

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.40

Дочь: Тирол Фая

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.03.42

Сын: Тирол Сан

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.12.45

Сын: Тирол Заир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
01.04.80
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