Тирол Саира
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.20
Дата смерти01.04.80
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.40
Дочь: Тирол Фая
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.03.42
Сын: Тирол Сан
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.12.45
Сын: Тирол Заир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
01.04.80