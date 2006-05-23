Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна
Место рожденияд.Дрожжаное, Татарская АССР
Дата рождения01.04.1923
Дата смерти23.05.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1923
д.Дрожжаное, Татарская АССР
Рождение ребёнка
01.11.1946
Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич
о.Сахалин
Рождение ребёнка
05.06.1948
Сын: Садриев Ильгиз Хайдарович
Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1950
п. Аксеново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1952
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
15.09.1955
Дочь: Римма Хайдаровна
Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
04.01.1958
п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Смерть
23.05.2006
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново, Альшеевский район, РБ, РФ