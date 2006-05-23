Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садриева (Багаутдинова) Минибиян Садертдиновна

Место рождения

д.Дрожжаное, Татарская АССР

Дата рождения

01.04.1923

Дата смерти

23.05.2006

Пол

Женский

Отец

1896 г.р.

Мать

1900 г.р.

Дети

1946 г.р.
1948 г.р.
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1955 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1923

Отец: Багаутдинов Садертдин Багаутдинович

Мать: Багаутдинова Майзамал Салахотдиновна

д.Дрожжаное, Татарская АССР
Рождение ребёнка
01.11.1946

Сын: Садриев Ирик Хайдарович

Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич

о.Сахалин
Рождение ребёнка
05.06.1948

Сын: Садриев Ильгиз Хайдарович

Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
03.07.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич

п. Аксеново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
17.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
15.09.1955

Дочь: Римма Хайдаровна

Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Рождение ребёнка
04.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садриев Хайдар Азнабаевич

п.Аксёново Альшеевский район БАССР
Смерть
23.05.2006
Похороны
Неизвестно
п.Аксёново, Альшеевский район, РБ, РФ
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