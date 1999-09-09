Третьяк Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1955
Дата смерти09.09.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Третьяк Анна Ивановна
Рождение ребёнка
28.04.1977
Дочь: Третьяк Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Третьяк Анна Ивановна
Рождение ребёнка
03.03.1979
Сын: Третьяк Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Третьяк Анна Ивановна
Смерть
09.09.1999