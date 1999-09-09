Третьяк Николай Дмитриевич 25.06.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Третьяк Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1955

Дата смерти

09.09.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1956 г.р.

Дети

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьяк Анна Ивановна

Рождение ребёнка
28.04.1977

Дочь: Третьяк Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Третьяк Анна Ивановна

Рождение ребёнка
03.03.1979

Сын: Третьяк Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Третьяк Анна Ивановна

Смерть
09.09.1999

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