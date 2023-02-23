Ефремова Агафья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова Агафья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Ксения Даниловна

Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Ирина Даниловна

Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1854

Сын: Ефремов Сергей Данилович

Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Ефремов Василий Данилович

Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Даниил Борисович

Смерть
Неизвестно
Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
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