Ефремова Агафья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Ксения Даниловна
Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Ирина Даниловна
Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Ефремов Василий Данилович
Отец ребёнка: Ефремов Даниил Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно