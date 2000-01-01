Умнова Параскева Вуколовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Лыков Вукол
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1873
Дочь: Умнова Евдокия Фоковна
Отец ребёнка: Умнов Фока Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Умнова Пелагея Фоковна
Отец ребёнка: Умнов Фока Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно