Умнова Параскева Вуколовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Умнова Параскева Вуколовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Лыков Вукол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1873

Дочь: Умнова Евдокия Фоковна

Отец ребёнка: Умнов Фока Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Умнова Пелагея Фоковна

Отец ребёнка: Умнов Фока Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Умнов Фока Илларионович

Смерть
Неизвестно
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