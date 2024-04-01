(Щербакова) Катя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Назар Евгеньевич
Отец ребёнка: Нафёдов Евгений
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
2001
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Нафёдов Евгений
Рождение ребёнка
2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нафёдов Евгений