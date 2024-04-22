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Бызов Михаил Васильевич

Место рождения

Середнево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: Бызов Василий

Мать: не указана

Середнево, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.12.1896

Дочь: Бызова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1899

Сын: Бызов Никонор Михайлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Бызов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Александра Николаевна

Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Смерть
Неизвестно
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