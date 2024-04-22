Бызов Михаил Васильевич
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: Бызов Василий
Рождение ребёнка
24.12.1896
Дочь: Бызова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
07.10.1899
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Рождение ребёнка
1899
Сын: Бызов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Александра Николаевна
Д. Середнево Междуреченского района Вологодской области
Смерть
Неизвестно