Страйков Роман Дмитриевич 02.10.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Страйков Роман Дмитриевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 02.10.1864 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер До 1898, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Страйков Дмитрий Иванович24.10.1831 ст. г.р.
Супруги
Страйкова (Титакова) Марфа ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Страйкова Евдокия Романовна1881 ст. г.р.
(Страйкова) Евдокия Романовна14.08.1885 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1864 ст.

Отец: Страйков Дмитрий Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1881 ст.

Дочь: Страйкова Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.

Дочь: (Страйкова) Евдокия Романовна

Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
01.03.1890 ст.

Сын: Страйков Василий Романович

Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
22.09.1891 ст.

Сын: Страйков Иван Романович

Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
До 1898
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Солдат

Крещение
04.10.1964 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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