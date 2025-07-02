Страйков Роман Дмитриевич
мужской, родился 02.10.1864 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер До 1898, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецСтрайков Дмитрий Иванович24.10.1831 ст. г.р.
Супруги
Страйкова (Титакова) Марфа ИвановнаНеизвестно г.р.
Дети
Страйкова Евдокия Романовна1881 ст. г.р.
(Страйкова) Евдокия Романовна14.08.1885 ст. г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
02.10.1864 ст.
Отец: Страйков Дмитрий Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881 ст.
Дочь: Страйкова Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
14.08.1885 ст.
Дочь: (Страйкова) Евдокия Романовна
Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1890 ст.
Сын: Страйков Василий Романович
Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
22.09.1891 ст.
Мать ребёнка: Страйкова (Титакова) Марфа Ивановна
Смерть
До 1898
Крещение
04.10.1964 ст.