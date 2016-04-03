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Рахманинов Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1958

Дата смерти

03.04.2016

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1958

Отец: Шевченко Иван Александрович

Мать: Рахманинова Татьяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
05.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
03.04.2016

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