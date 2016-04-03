Рахманинов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1958
Дата смерти03.04.2016
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахманинова (Чеботарева) Юлия Николаевна
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
03.04.2016