Галина (Кариллова) Альбина Моисеевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1969
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969
Бракосочетание
03.11.1989
Рождение ребёнка
31.08.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Галин Марат Рафикович
Рождение ребёнка
19.12.1992
Дочь: Галина Вероника Маратовна
Отец ребёнка: Галин Марат Рафикович
Рождение ребёнка
03.02.1999
Дочь: Галина Анита Маратовна
Отец ребёнка: Галин Марат Рафикович