Галина (Кариллова) Альбина Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалина (Кариллова) Альбина Моисеевна

Галина (Кариллова) Альбина Моисеевна

avatar

Место рождения

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1969

Отец: Кириллов Моисей Федорович

Мать: Кириллова Валентина Андреевна

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
03.11.1989

Муж: Галин Марат Рафикович

Рождение ребёнка
31.08.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Галин Марат Рафикович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.12.1992

Дочь: Галина Вероника Маратовна

Отец ребёнка: Галин Марат Рафикович

Чуваш-Карамалы, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.02.1999

Дочь: Галина Анита Маратовна

Отец ребёнка: Галин Марат Рафикович

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close