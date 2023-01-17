Шипицын Никифор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Шипицын Кузьма Никифорович
Мать ребёнка: Шипицына Елена Васильевна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Шипицына Елена Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно