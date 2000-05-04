Калинин Аристарх (Афанасий) Спиридонович
Место рождения
Дата рождения22.03.1907
Дата смерти04.05.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1951 по 1996
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1996 по 2000
Смерть
04.05.2000