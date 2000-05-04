Калинин Аристарх (Афанасий) Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин Аристарх (Афанасий) Спиридонович

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Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

22.03.1907

Дата смерти

04.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Место жительства
С 1951 по 1996
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1996 по 2000
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
Смерть
04.05.2000
Новозыбков, город Новозыбков, Брянская область
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