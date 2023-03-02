Малькова (Герасимова) Ксения Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малькова (Герасимова) Ксения Тихоновна

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Место рождения

Деревня Гомсельга, Республика Карелия

Дата рождения

06.02.1896

Дата смерти

26.08.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Деревня Гомсельга, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.01.1919

Дочь: Лазарькова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Мальков Петр Григорьевич

Деревня Янишполе, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.01.1930

Дочь: Фомина Клавдия Петровна

Отец ребёнка: Мальков Петр Григорьевич

Деревня Янишполе, Республика Карелия
Смерть
26.08.1960
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