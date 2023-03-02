Малькова (Герасимова) Ксения Тихоновна
Место рожденияДеревня Гомсельга, Республика Карелия
Дата рождения06.02.1896
Дата смерти26.08.1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.02.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Деревня Гомсельга, Республика Карелия
Рождение ребёнка
25.01.1919
Дочь: Лазарькова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Мальков Петр Григорьевич
Деревня Янишполе, Республика Карелия
Рождение ребёнка
06.01.1930
Дочь: Фомина Клавдия Петровна
Отец ребёнка: Мальков Петр Григорьевич
Деревня Янишполе, Республика Карелия
Смерть
26.08.1960