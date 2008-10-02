Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна
Место рожденияДнепропетровск, Украина
Дата рождения02.09.1941
Дата смерти02.10.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1941
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Альберт
Рождение ребёнка
07.11.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Альберт
Рождение ребёнка
27.03.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ершов Альберт
Смерть
02.10.2008