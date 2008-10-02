Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Стригоцкая) Людмила Яковлевна

Место рождения

Днепропетровск, Украина

Дата рождения

02.09.1941

Дата смерти

02.10.2008

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1941

Отец: Стригоцкий Яков Милеевич

Мать: Стригоцкая (Неронова) Мария Филимоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Альберт

Рождение ребёнка
07.11.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Альберт

Рождение ребёнка
27.03.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ершов Альберт

Смерть
02.10.2008

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