Ваганова (Тимохина) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова (Тимохина) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Ваганов Митрофан Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
01.12.1883

Дочь: Варвара Митрофановна

Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
24.04.1886

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
15.05.1888

Дочь: Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
05.02.1890

Дочь: Агафья Митрофановна

Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
21.06.1891

Дочь: Ваганова Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич

Слащевская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область
Смерть
Неизвестно
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