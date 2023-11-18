Ваганова (Тимохина) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1881
Рождение ребёнка
01.12.1883
Дочь: Варвара Митрофановна
Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
24.04.1886
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
15.05.1888
Дочь: Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
05.02.1890
Дочь: Агафья Митрофановна
Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1891
Дочь: Ваганова Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Ваганов Митрофан Григорьевич
Смерть
Неизвестно