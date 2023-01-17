Шматко Ефим
Место рождения
Дата рожденияДо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Витачов, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Агафья Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кольцова Анастасия Ефимовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шматко Иван Ефимович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно