Шматко Ефим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шматко Ефим

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Место рождения

Кондрашовка, Харківська область

Дата рождения

До 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кондрашовка, Харківська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Шматков Павел Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Витачов, Київська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кольцова Анастасия Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шматко Иван Ефимович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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