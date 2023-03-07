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Лялин Петр Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.07.1811 ст.

Жена: Лялина Акилина Феодосиева

Рождение ребёнка
1813

Сын: Лялин Иоанн Петров

Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева

Рождение ребёнка
04.02.1820

Сын: Лялин Влас Петров

Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Лялин Василий Петров

Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева

Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1826

Сын: Лялин Евстафий Петров

Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева

Рождение ребёнка
1829

Сын: Лялин Прокопий Петров

Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лялина Агафья

Место жительства
Неизвестно
Селезни, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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