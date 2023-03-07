Лялин Петр Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.07.1811 ст.
Рождение ребёнка
1813
Сын: Лялин Иоанн Петров
Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева
Рождение ребёнка
04.02.1820
Сын: Лялин Влас Петров
Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева
Рождение ребёнка
1823
Сын: Лялин Василий Петров
Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Лялина Акилина Феодосиева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лялина Агафья
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858