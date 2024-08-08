Мрясов Иван Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мрясов Иван Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мрясова Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
07.10.1903

Дочь: (Мрясова) Валентина Иванова

Мать ребёнка: Мрясова Екатерина Иванова

Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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