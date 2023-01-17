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Боршевников Петр Васильевич

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Место рождения

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Боршевников Василий Григорьев

Мать: не указана

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1833

Сын: Боршевников Михайло Петров

Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Петровна

Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова

Рождение ребёнка
1843

Сын: Боршевников Григорий Петров

Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1850

Сын: Боршевников Василий Петров

Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова

Маринино, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боршевникова Елена Иванова

Смерть
Неизвестно
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