Боршевников Петр Васильевич
Место рождения
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Боршевников Василий Григорьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Боршевников Михайло Петров
Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Анна Петровна
Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Боршевников Григорий Петров
Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Боршевников Василий Петров
Мать ребёнка: Боршевникова Елена Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно