Харисов Сабир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харисова Нурлыбанат
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Харисова Нурлыбанат
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Харисова Нурлыбанат
Смерть
1943