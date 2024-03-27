Харисов Сабир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харисов Сабир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харисова Нурлыбанат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Харисова Нурлыбанат

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Харисова Нурлыбанат

Смерть
1943
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