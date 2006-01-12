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Калашникова Елена Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1981

Отец: Калашников Александр Алексеевич

Мать: Юмакаева Гульниса Абдельмановна

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