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Маков Валентин Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1941

Дата смерти

28.02.1971

Пол

Мужской

Отец

1918 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1941

Отец: Маков Алексей Трофимович

Мать: Макова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
07.10.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макова Тамара Васильевна

Деньгино, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.02.1971

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