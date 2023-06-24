Маков Валентин Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1941
Дата смерти28.02.1971
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1941
Отец: Маков Алексей Трофимович
Мать: Макова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
07.10.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макова Тамара Васильевна
Деньгино, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
28.02.1971