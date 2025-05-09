Лукьянцев Семён
мужской, родился Неизвестно
умер Неизвестно
Дети
Лукьянцев Иван Семёнович1883 г.р.
Лукьянцева Елена СемёновнаМежду 1895 и 1902 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: не указана
Вылев, Гомельский уезд, Могилевская губерния
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1902
Дочь: Лукьянцева Елена Семёновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Лукьянцев Кузьма Семёнович
Мать ребёнка: не указана
Красная Буда, Добрушский район, Гомельская область
Смерть
Неизвестно