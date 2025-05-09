Лукьянцев Семён Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Лукьянцев Семён

Автор
МВ
Васильева М.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Дети
Лукьянцев Иван Семёнович1883 г.р.
Лукьянцева Елена СемёновнаМежду 1895 и 1902 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Лукьянцев Иван Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Вылев, Гомельский уезд, Могилевская губерния

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1902

Дочь: Лукьянцева Елена Семёновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Лукьянцев Кузьма Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Красная Буда, Добрушский район, Гомельская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.