Бибикова (Ланская) Елизавета Петровна 17.03.1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бибикова (Ланская) Елизавета Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.03.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 1903

Супруги
Бибиков Сергей Ильич05.06.1851 г.р.
Дети
Бибикова Варвара Сергеевна17.03.1887 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
23.04.1886

Муж: Бибиков Сергей Ильич

Рождение ребёнка
17.03.1887

Дочь: Бибикова Варвара Сергеевна

Отец ребёнка: Бибиков Сергей Ильич

Смерть
1903

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