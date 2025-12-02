Бибикова (Ланская) Елизавета Петровна
женский, родилась 17.03.1848, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 1903
Супруги
Бибиков Сергей Ильич05.06.1851 г.р.
Дети
Бибикова Варвара Сергеевна17.03.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
23.04.1886
Муж: Бибиков Сергей Ильич
Рождение ребёнка
17.03.1887
Дочь: Бибикова Варвара Сергеевна
Отец ребёнка: Бибиков Сергей Ильич
Смерть
1903