Скутова (Скутов) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова (Скутов) ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
По 1862

Сын: Скутов Василий Сидорович

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1875

Сын: Скутов Моисей Сидорович

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
До 1880

Сын: Скутов Александр Сидорович

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
Около 1885

Дочь: Евдокия Сидоровна

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1885

Дочь: Марина Сидоровна

Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич

д.Стриганцы, Витебский р-н.
Смерть
Неизвестно
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