Скутова (Скутов) ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
По 1862
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
деревня Стриганцы, Витебский р-н
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
До 1880
Сын: Скутов Александр Сидорович
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
Около 1885
Дочь: Евдокия Сидоровна
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Марина Сидоровна
Отец ребёнка: Скутов Сидор Андреевич
д.Стриганцы, Витебский р-н.
Смерть
Неизвестно