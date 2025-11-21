Стрельникова (Платова) Нина Ивановна 11.01.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрельникова (Платова) Нина Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 11.01.1954, Павловск, Царскосельский уезд

умерла 06.07.2020, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Платов Иван Фёдорович1920 г.р.
Мать
Платова (Пронина) Наталья Лаврентьевна1918 г.р.
Супруги
Стрельников ЕвгенийНеизвестно г.р.
Дети
Михайлова (Стрельникова) Светлана Евгеньевна1976 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1954

Отец: Платов Иван Фёдорович

Мать: Платова (Пронина) Наталья Лаврентьевна

Павловск, Царскосельский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрельников Евгений

Рождение ребёнка
1976

Дочь: Михайлова (Стрельникова) Светлана Евгеньевна

Отец ребёнка: Стрельников Евгений

Смерть
06.07.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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