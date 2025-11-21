Стрельникова (Платова) Нина Ивановна
женский, родилась 11.01.1954, Павловск, Царскосельский уезд
умерла 06.07.2020, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецПлатов Иван Фёдорович1920 г.р.
МатьПлатова (Пронина) Наталья Лаврентьевна1918 г.р.
Супруги
Стрельников ЕвгенийНеизвестно г.р.
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1954
Павловск, Царскосельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрельников Евгений
Рождение ребёнка
1976
Дочь: Михайлова (Стрельникова) Светлана Евгеньевна
Отец ребёнка: Стрельников Евгений
Смерть
06.07.2020
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург