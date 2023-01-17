(Илистанова) Хадися
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1859
Дочь: Бибигафифа
Отец ребёнка: Рамазанов Рахманкул
Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рамазанов Рахманкул
Смерть
Неизвестно