(Илистанова) Хадися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Илистанова) Хадися

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1834 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1859

Дочь: Бибигафифа

Отец ребёнка: Рамазанов Рахманкул

Савалеево, Кармаскалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рамазанов Рахманкул

Смерть
Неизвестно
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