Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.10.1959
Сын: Федотов Виктор
Отец ребёнка: Федотов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Федотов Григорий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаль Лидия
Отец ребёнка: Федотов Григорий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно