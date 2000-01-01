Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросинья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1959

Сын: Федотов Виктор

Отец ребёнка: Федотов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Федотов Григорий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаль Лидия

Отец ребёнка: Федотов Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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