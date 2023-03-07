Мезенин Трофим Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Мезенин Федот Прокопьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767
Сын: Мезенин Герасим Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мезенин Мартын Трофимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Трофимовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно