Мезенин Трофим Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мезенин Трофим Федотович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Мезенин Федот Прокопьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Мезенин Герасим Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мезенин Мартын Трофимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Трофимовна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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