Яранцев Павел Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Яранцев Моисей
Мать: Яранцева -
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яранцева Пальмира Павловна
Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яранцев Владимир Павлович
Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна
Рождение ребёнка
26.11.1946
Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна
Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно