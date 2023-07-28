Яранцев Павел Моисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яранцев Павел Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Яранцев Моисей

Мать: Яранцева -

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яранцева Пальмира Павловна

Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яранцев Юрий Павлович

Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яранцев Владимир Павлович

Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна

Рождение ребёнка
26.11.1946

Сын: Яранцев Виктор Павлович

Мать ребёнка: Яранцева Анна Исаевна

Краснокамск, Краснокамский, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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