Радлевич Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Радлевич Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.09.1981

Пол

Мужской

Отец

1956 г.р.

Мать

1959 г.р.

Жена

1986 г.р.

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1981

Отец: Радлевич Александр

Мать: Радлевич (Лазарева) Алла Ивановна

Бракосочетание
29.05.2010

Жена: (Яковлева) Галина

Рождение ребёнка
01.11.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Галина

Рождение ребёнка
30.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Яковлева) Галина

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