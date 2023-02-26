Drittenpreys Гончаров Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Drittenpreys Гончаров Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Drittenpreys Peter Joseph

Мать: Drittenpreys ?

Работа или профессия
Неизвестно
Художник, живописец, график, архитектор. Автор символико-аллегорических композиций, натюрмортов, портретов, декоративных миниатюр, архитектурных проектов и сооружений, декоративного оформления интерье... Показать все
Смерть
1916
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