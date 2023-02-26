Drittenpreys Гончаров Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1916
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Drittenpreys Peter Joseph
Мать: Drittenpreys ?
Работа или профессия
Неизвестно
Художник, живописец, график, архитектор. Автор символико-аллегорических композиций, натюрмортов, портретов, декоративных миниатюр, архитектурных проектов и сооружений, декоративного оформления интерье... Показать все
Смерть
1916