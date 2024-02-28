Степан Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степан Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Даниил Агапов

Мать: Наталья Семёнова

Смерть
Неизвестно
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